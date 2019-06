In Puglia c'è una meravigliosa cittadina blu che pochi conoscono: eccola in tutto il suo fascino orientaleggiante

Nell'entroterra pugliese, in provincia di Bari, c'è un piccolo comune le cui case del centro storico sono per la maggior parte di colore blu, e per tutti i turisti che la visitano il profumo della magia delle città di Oriente sembra a portata di mano; non è difatti un caso che sia stata ribattezzata "la città azzurra". Ma forse quello che non tutti sanno è che proprio questo particolare colore che ricorda il cielo più terso è profondamente legato ad un filo sottile ed invisibile che collega la cittadina all'India, al Marocco e ad Israele.