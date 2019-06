Questa antica miniera di sale nasconde una cattedrale sotterranea di bellezza incomparabile

Il sale è sempre stato una delle spezie che, sin dall'antichità, ha tenuto assieme i rapporti diplomatici tra nazioni saldando delle relazioni commerciali basate sullo scambio di merci e prodotti alimentari essenziali; tra questi appunto il sale, spezia privilegiata per la conservazione del cibo. Non è dunque un caso che la tradizione delle saline e delle cavernose miniere di sale si sia diffusa in tutto il mondo occidentale e non solo; ad oggi molti di questi luoghi di cultura e tradizione sono tranquillamente visitabili.