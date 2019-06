Adidas produrrà 11 milioni di scarpe fatte di plastica riciclata per arginare l'inquinamento degli oceani

Adidas torna a correre per una giusta causa schierandosi con l'organizzazione ambientale Parley for the Oceans , nel tentativo di arginare il continuo aumento di rifiuti plastici negli oceani. La nota azienda tedesca ha dichiarato di voler produrre 11 milioni di scarpe realizzate principalmente con plastica riciclata , proprio per contrastare il numero di rifiuti plastici che, annualmente, si accumulano nei nostri mari. Adidas non è certo nuova a questo genere di progetti: già nel 2017 aveva prodotto 1 milione di scarpe riciclate e altri 5 milioni nel 2018. Ora l'azienda ha deciso di superarsi.

Il piano di Adidas e Parley for the Oceans è quello di intercettare i rifiuti di plastica che si riversano sulle spiagge di luoghi, come ad esempio le Maldive, prima che questi raggiungano il mare. I rifiuti di plastica riciclati vengono poi trasformati in fili ed utilizzati per creare il materiale che andrà a coprire la parte superiore delle scarpe. Rispetto ai suoi impegni precedenti, la famosissima azienda sportiva ha deciso di battere ogni record ed ha dichiarato che, entro il 2024, riuscirà ad utilizzare il 100% di poliestere riciclato per la produzione di tutti gli articoli di abbigliamento e calzature.