Mangiare velocemente fa davvero ingrassare? Ecco cosa dice la scienza

Vi siete mai chiesti che tipo di mangiatori siete ? No? Provate a farlo, perché potreste scoprire buone o cattive abitudini che magari non sapevate nemmeno di avere.

È proprio una questione di sazietà : se vi sbrigate a consumare un pasto, l'organismo non avrà modo di far funzionare correttamente il meccanismo biologico che determina la voglia di mangiare o di smettere di farlo . A regolare questa funzione, è la colecistochinina , un ormone secreto nell'intestino tenue, che "avverte" il cervello della sazietà.

In primo luogo, se tenete alla vostra linea, sappiate che mangiando velocemente potreste prendere più peso . Questo è dovuto al fatto che, più in fretta mandate giù il cibo, prima vi sentirete sazi, senza però assimilare bene. Se invece rallenterete, avrete un maggiore senso di fame e vi "godrete" il pasto.

Dai test è emerso che i partecipanti ai test che hanno consumato meno cibo sono stati quelli che hanno mangiato più lentamente, e viceversa. Inoltre, aver mangiato in più tempo e in maniera più rilassata, ha diminuito il loro senso di fame dopo i pasti .

Mangiando più lentamente, inoltre, ridurrete la quantità di cibo non necessario, proprio perché sarete già sazi prima di voler mangiare altro . A provarlo, diversi studi scientifici condotti su soggetti con peso normale e obesità, a cui è sono stati dati tempi diversi per mangiare.

Come fare, allora, per evitare di ingoiare pranzi e cene in tempi troppo rapidi? Ecco qualche consiglio che potrebbe tornare utile:

Masticare tanto e bene : ogni boccone dovrebbe essere masticato tra 20 e 25 volte

: ogni boccone dovrebbe essere masticato tra 20 e 25 volte Mangiare con gli altri , per socializzare, scambiare due chiacchiere, e quindi ingerire il cibo più lentamente

, per socializzare, scambiare due chiacchiere, e quindi ingerire il cibo più lentamente Creare, se possibile, un ambiente rilassante in cui consumare i pasti: in questo, può aiutare anche mangiare con il televisore spento

in cui consumare i pasti: in questo, può aiutare anche mangiare con il televisore spento Usare le posate il più possibile, anche con cibi come pizza o panini

Vi riconoscete in queste buone abitudini? Se la risposta è negativa, forse è bene iniziare ad abituarsi in maniera diversa, per fare in modo che il cibo che assumiamo serva davvero a mantenerci in salute!

SOURCE: