Questa immagine sta infastidendo migliaia di persone, e c'è una spiegazione ben precisa

Se anche voi provate enorme senso di disagio o disturbi più accentuati come nausea e mancamenti alla vista di modelli regolari di buchi o di immagini di fori allineati potreste non saperlo ed essere affetti da quel disturbo a cui Internet ha dato un nome "non ufficiale" nel 2005 con tripofobia .

This Acorn Woodpecker admiring his stash in a granary tree pic.twitter.com/ppHgSVoyfK

Le immagini che causano questo disturbo non riconosciuto dalla medicina tradizionale possono avere come oggetto ad esempio le ali di una farfalla o l'alveare di un'ape, così come oggetti artificiali come dei pattern ripetitivi di fori o buchi, come anche semplicemente delle cannucce affiancate una dopo l'altra. Non è dunque raro nei casi di tripofobia provare dei sintomi psicofisici come l'ansia, fastidi corporei legati alla pelle come ad esempio prurito e reazioni fisiologiche come la nausea.

Non è quindi un caso che le immagini, seppur curiose, del laborioso picchio che stipa le sue ghiande all'interno di un albero forato stia riaccendendo il dibattito a cavallo tra psicologia e medicina alternativa.