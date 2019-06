Arriva lo pneumatico rivoluzionario senza aria che non teme forature

Vi è mai capitato di viaggiare tranquilli in auto e all'improvviso accorgervi di aver forato una gomma? Oppure di uscire di casa, magari in fretta, e trovare l'auto coricata su un fianco con uno pneumatico a terra?

Consideratevi fortunati se rispondete di no. Per i molti che invece hanno vissuto esperienze di questo tipo, arrivano buone notizie, perché in un futuro non troppo lontano le forature potrebbero non essere più un problema.

Come? Grazie a uno pneumatico che, semplicemente, non ha aria, non si può bucare e "sostiene" la vettura grazie a una struttura davvero innovativa e particolare.