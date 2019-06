A Londra la prima piscina "infinita" con panorama a 360 gradi: le immagini del progetto sono mozzafiato

Avete mai nuotato in un momento di relax della vostra vacanza preferita all'interno di una infinity pool? Queste particolari e spettacolari "piscine a sfioro" sono l'ultimo grido in termini di architettura e design dedicati al resort e alle attrezzature vacanziere. Caratterizzate dall'assenza di bordi e della sensazione quasi eterea di entrare in contatto con i colori del cielo che le sovrastano, le piscine a sfioro stanno per superare la loro audacia con un progetto tutto britannico...da togliere il fiato!