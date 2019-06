Un fiume di plastica: le sconvolgenti immagini del Sarno completamente invaso dai rifiuti

Potremmo dire che si tratta di una triste evidenza di quanto spesso si teme per l'inquinamento da plastica . Lo scenario che gli attivisti di Greenpeace e Castalia si sono trovati davanti in Campania è stato davvero agghiacciante.

Il fiume campano, dal corso breve (soltanto 24 chilometri), è apparso completamente contaminato da rifiuti plastici di ogni genere, specie in prossimità della foce, sia sul letto che allo sbocco nel Tirreno.

Come una "pista" in costante movimento, il Sarno trasporta dall'entroterra al mare quantità enormi di plastica, visibile e non visibile. Già, perché oltre agli oggetti trovati nelle sue acque, esistono anche le microplastiche, particelle più piccole di 5 millimetri o non visibili a occhio nudo, ma altrettanto inquinanti.

Il tour di Greenpeace, svolto in collaborazione con The Blue Dream Project e l'Università Politecnica delle Marche è un'occasione importante per fare il punto sulla situazione dell'inquinamento plastico in Italia, specie nelle zone tirreniche centrali.