La ricetta per vivere più a lungo? Un bicchiere di vino e un pezzo di cioccolato al giorno

Mangiare cioccolata e bere vino? Sembra il connubio perfetto non solo per una lunga vita, ma anche per una vita sana e felice. Ecco perché!

Il segreto per vivere più a lungo ed evitare l'invecchiamento precoce? Non vi sembrerà vero, ma alcuni studi scientifici eseguiti presso le prestigiose università di Exeter e Brighton hanno confermato che un bicchiere di vino rosso e un tocco di cioccolato potrebbero avere degli effetti ringiovanenti insospettabili!

Il team di ricercatori delle università di Exeter e Brighton in Gran Bretagna hanno evidenziato come alcune sostanze chimiche chiamate analoghe di reversione presenti naturalmente nel cioccolato fondente, nel vino rosso e nei mirtilli abbiano degli effetti sui geni di splicing, ovvero quelli che nella nostra fase di invecchiamento vengono disattivati; le sostanze chimiche presenti in questi cibi non fanno altro che invertire il processo di disattivazione e "accendere" nuovamente i geni.

Questa scoperta non solo ha generato fiducia nel mondo della medicina per quanto riguarda il funzionamento cellulare nel processo di invecchiamento del nostro organismo, ma ora sperano di scoprire più a fondo , anche grazie all'attivazione di questi geni, come aiutare a invecchiare le persone evitando patologie degenerative.