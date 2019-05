Cannucce commestibili al posto di quelle di plastica: la geniale invenzione green di una cooperativa italiana

Avete mai bevuto un buon cocktail e mangiato la cannuccia alla fine della bibita? Sicuramente no. Non siamo impazziti, visto che la risposta a questa domanda, a breve, potrebbe diventare positiva .

Una cifra enorme, se consideriamo che le cannucce, così come sacchetti, piatti o posate di plastica, vanno poi a finire dove non dovrebbero essere , inquinando acque e fauna. Per questo impatto dannoso sull'ecosistema, cannucce e altri oggetti di uso alimentare in plastica monouso saranno banditi in Europa dal 2021 .

La sperimentazione è già partita in diversi bar e ristoranti, e sta dando riscontri positivi da chi le ha provate. Per rendere Canù ancora più appetibile, la cannuccia può essere anche colorata tramite sostanze naturali, come la lenticchia rossa. Se non si volesse mangiare, infine, Canù può essere tranquillamente smaltita come oggetto biodegradabile.

Piacevole a vedersi, commestibile, salutare, funzionale e soprattutto sostenibile. Gli ingredienti per far piacere questa geniale invenzione non mancano, con l'auspicio che soluzioni del genere possano diventare sempre più di uso comune.