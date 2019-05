A parità di età, il cervello delle donne è più giovane di 3 anni rispetto a quello degli uomini: lo conferma la scienza

Galanteria vuole che non si chieda mai l'età a una donna. Per gentilezza, infatti, le donne devono essere considerate giovani e non è molto opportuno fare riferimenti al loro invecchiamento.

Al di là di modi di dire o luoghi comuni, la "costante giovinezza" delle donne ha di recente trovato conferme scientifiche.

Proprio così, visto che uno studio ha dimostrato che, biologicamente, gli individui di sesso femminile tendono ad avere un cervello più giovane dei loro coetanei maschili. Come? È tutta una questione di zuccheri e metabolismo.