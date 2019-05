Scoprono delle cellule staminali che "ricostruiscono" il cuore dopo un attacco cardiaco: ecco i dettagli della ricerca scientifica

Le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di invalidità nel mondo. Anche se prevedibili, poiché causate sia da fattori di rischio non modificabili (età, sesso, familiarità) che modificabili (abitudini alimentari, dipendenza da alcol e fumo, sedentarietà), non è sempre possibile evitarle.

I ricercatori della Ichan School of Medicine at Mount Sinai hanno scoperto che alcune cellule staminali derivanti dalla placenta, note come cellule CDX2, sono capaci di "riparare"un cuore colpito da infarto. La sensazionale scoperta è stata pubblicata su Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Secondo le parole di Hina Chaudhry, professore associato alla Ichan School e coordinatrice della ricerca, la scoperta è di portata enorme. Le CDX2, infatti, non solo possono curare il cuore (e probabilmente tutti gli altri organi del corpo umano), ma vengono accettate dal sistema immunitario che, perciò, non le attacca né rigetta.