Una TAC che emette radiazioni dimezzate: da oggi è possibile grazie a due giovani ingegnere italiane

La TAC (tomografia assiale computerizzata) è uno degli strumenti di indagine più utilizzato nel nostro paese, che riesce a darci un'immagine molto precisa di strutture ed organi interni al nostro corpo. Come molti di noi sanno, essa però non è esente da controindicazioni derivate dalla grande quantità di radiazioni ionizzanti che inonda il corpo durante il processo, particolarmente dannose nei pazienti oncologici , sia in fase di diagnosi che nella fase di controllo successiva ad una eventuale terapia.

Come loro stesse hanno dichiarato commentando i riconoscimenti ottenuti, questi risultati "dimostrano l'importanza dell'aggiornamento delle tecnologie esistenti per migliorare le prestazioni degli strumenti radiologici nell'ottica di assicurare al paziente prestazioni più accurate e minimizzando i rischi possibili derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti". Il nostro in bocca al lupo e il nostro ringraziamento alle due ingegnere, che lavorano per lo sviluppo della scienza e, quindi, per tutti noi.