Pensate di aver passato una brutta giornata? A queste persone è andata sicuramente PEGGIO

Ci sono giornate in cui sembra che il mondo ci possa cadere addosso da un momento all'altro. Momenti in cui a un evento sfortunato se ne aggiunge un altro, e poi un altro ancora, finché vorremmo solo rifugiarci in un posto sicuro e non fare niente.

Probabilmente è così che si sono sentiti i protagonisti di queste foto, che ritraggono attimi ed eventualità in cui si mescolano poca manualità, casualità o semplice sfortuna.

Certo, questi episodi, specie riguardandoli in un secondo momento, possono essere anche molto divertenti.

Gli autori di questi scatti hanno voluto condividerli con il mondo, per sdrammatizzare e sperare che le giornate in cui tutto è un ostacolo si presentino sempre più raramente!