I ricercatori ritengono di aver "craccato" il manoscritto più misterioso del mondo: ecco cosa contiene

Il manoscritto Voynich è un codice illustrato scritto nel XV secolo; fu redatto utilizzando una lingua protoromanza, oggi estinta, adoperata nel linguaggio parlato, ma non in quello scritto: il suo alfabeto combina simboli noti ad altri insoliti, usa le lettere come punteggiatura ed è costellato di abbreviazioni di parole latine. È inoltre ricco di immagini di piante sconosciute.

Per queste ragioni, fino ad oggi, il testo era definito "il libro più misterioso del mondo".