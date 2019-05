Gli 8 luoghi sconosciuti di Londra che dovreste assolutamente visitare

Quando pensiamo alla città di Londra è impossibile non tornare alla mente alle iconiche immagini di luoghi celebrati dal turismo internazionale come la torre del Big Ben, il cambio della guardia reale a Buckingham Palace, una visita al British Museum e una capatina nel grande polmone verde di Hyde Park. Ma la capitale della Gran Bretagna nasconde luoghi meno frequentati dal turismo di massa che, al vostro prossimo viaggio nel Regno Unito, ci consigliamo caldamente di recuperare.

Situato a nord est della città e raggiungibile comodamente prendendo la Victoria Line, il quartiere popolare di Walthamstow è considerato ad oggi la "Montmartre" della città britannica. Non soltanto musei importanti, giardini botanici e chiese dall'architettura imponente, ma anche quartiere dalla spiccata sensibilità artistica ; non è difatti un caso che ogni anno nei primi giorni del mese di giugno si volga proprio qui il E17 Art Trail, un festival itinerante alla scoperta dei tesori nascosti di Walthamstow.

Conosciuta semplicemente come "The Monument", questa colonna commemorativa è alta 61 metri e composta da una base fregiata in stile dorico con una sommità decorata da un'urna da cui fuoriescono delle fiamme dorate. Il "monumento" è stato eretto pochi anni dopo il celeberrimo incendio che ha distrutto la capitale nel 1666 . Oggi, è tra i luoghi meno conosciuti dal turismo di massa, eppure al prezzo economico di sole 4,5 sterline (circa 5 euro) è possibile salire i 311 gradini che portano alla sommità a cui si gode una panoramica mozzafiato di Londra.

Nascosta nel cuore pulsante del quartiere di Kensington, questa casa-museo appartenuta nel periodo vittoriano a Sir Frederick Leighton è un tesoro inestimabile. Utilizzata come luogo di incontro per molti degli intellettuali della fine del XIX, oggi questo museo poco conosciuto al centro di Londra è imperdibile anche soltanto per i mosaici, l'oro, i tappeti preziosi a la Arabic Hall: una sala finemente rivestita di ori e di decorazioni orientali ispirata al palazzo della Zisa in provincia di Palermo.