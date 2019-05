È ufficiale: i mancini sono migliori in matematica, uno studio lo dimostra

Oggi, tuttavia, per i mancini non mancano le occasioni di orgoglio e riscatto , certificate anche dalla scienza.

Una tendenza che in passato è stata spesso considerata negativa, da evitare e da inibire fin da piccoli , sia in famiglia che a scuola.

Non sono sempre stati visti di buon grado, perché nella storia sono anche stati considerati "diversi" e, in alcune estremizzazioni, quasi diabolici . Stiamo parlando dei mancini , di tutte quelle persone che preferiscono e privilegiano l'utilizzo del lato sinistro del corpo per compiere le azioni quotidiane.

Una concezione fondata, non solo per le geniali personalità mancine che hanno popolato la storia (da Aristotele a Leonardo da Vinci, passando per Tesla, Madame Curie ed Einstein), ma anche per le conferme arrivate da molti studi scientifici.

Utilizzando un rigoroso metodo per stabilire l'effettiva tendenza all'uso del lato sinistro nei soggetti presi in esame, i ricercatori hanno ottenuto stime notevolmente più affidabili che in passato sulla diffusione di tale caratteristica .

I risultati sono stati sorprendenti. Non tanto per le differenze nell'eseguire calcoli e operazioni basilari tra destrimani e mancini, quanto per quelle verificate nell'esecuzione di esercizi matematici più complessi. In questo caso, i mancini hanno dimostrato di avere una marcia in più, specialmente se maschi adolescenti.

Non tutti i destrimani, tuttavia, sono meno bravi in matematica. Molti di loro non solo hanno l'emisfero destro del cervello più sviluppato, ma anche capacità di calcolo paragonabili a quelle dei mancini.

Se comunque trovate difficoltà con un problema complesso, la matematica per voi è una vera nemica e conoscete un mancino disposto ad aiutarvi, fatevi avanti e i risultati vi premieranno!