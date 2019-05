Non solo la Barriera Corallina: anche la foresta pluviale più vecchia del mondo sta scomparendo, ma nessuno agisce

Un pianeta in rapido riscaldamento come il nostro a causa degli effetti disastrosi dell'inquinamento ambientale sta soffrendo per la perdita di uno dei suoi ecosistemi più inestimabili come la Barriera Corallina, ormai ridotta all'osso e con metà della sua flora e fauna sottomarina irrimediabilmente perduta. Ma forse quello che tutti non sanno è che, a circa 450 chilometri di distanza, stiamo perdendo anche la foresta pluviale più vecchia del mondo.