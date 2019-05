Dal Veneto arriva la pellicola per i cibi biologica al 100%, che può mandare in pensione quella di plastica

Proprio come è accaduto all'inizio del 2019 a questa cooperativa sociale tutta italiana situata nella regione del Veneto che sta testando con primi risultati incoraggianti un involucro per cibi al 100% biodegradabile.

La lotta al consumo di plastica e alla salvaguardia del nostro ecosistema è una delle priorità assolute per tutti coloro che, nel loro piccolo, prendono iniziativa e fanno quello che possono per arginare il problema con le idee più ingegnose ed originali, degne dell'attenzione del web.

L'idea e la realizzazione di "Apepak" arriva dalla cooperativa Sonda di Castelfranco Veneto; in poche parole l'associazione veneta sta testando un valido sostituto agli involucri di plastica per conservare i cibi con un materiale ecologico composto da fibra di cotone, olio di jojoba e un ingrediente speciale, la cera d’api, quest'ultima fornita da aziende ed apicoltori squisitamente italiani. Il cotone di cui è realizzato Apepak è 100% biologico e riciclato dai laboratori tessili del territorio nazionale. Ma non è tutto.