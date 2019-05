Le persone si sono sempre lamentate dei giovani: ecco le prove di quanto sia una costante nella Storia dell'umanità

Lo scontro tra la generazione giovanile e quella più anziana è sempre stata fulcro di accese discussioni nella storia dell'umanità; agli occhi della classe più "adulta" i giovani non sono altro che una generazione di nullafacenti privi di qualsivoglia appiglio di valori e senso del dovere . Se in alcuni contesti, a maggior ragione nella società contemporanea, ciò è vero, in altri casi l'acredine nei confronti delle nuove generazioni è fin troppo ingiustificata.

"L'età dei nostri padri era peggiore dei nostri nipoti. Noi, i loro figli, siamo più privi di valore di loro, quindi a nostra volta daremo al mondo una progenie ancora più corrotta " Orazio (I secolo A.C.)

"Le cattive maniere di tutti i parlamenti, la tendenza generale alla connivenza in una transazione d'affari piuttosto losca se promette di portare denaro senza lavoro, jazz e danze negre come sbocco spirituale in tutti gli ambiti della società, donne dipinte come prostitute ... tutto questo dimostra che ora è il volgare che dà il tono " Oswald Spengler "L'ora della decisione" (1933)

"Un ombrello mendace è un segno di grande degrado morale: l'ipocrisia si ripara naturalmente al di sotto di una seta, mentre il giovane veloce va a visitare i suoi amici religiosi armati con il decente e rispettabile percalle, non si può dire la stessa cosa dei portatori di questi ombrelli inappropriati che girano per le strade 'con una bugia nella mano destra? " Robert Louis Stevenson "La filosofia degli ombrelli" (1894)

"Sfidiamo chiunque cammina con gli occhi aperti a negare che ci sia, come mai prima d'ora, un'attitudine da parte dei giovani che è meglio descritta come grossolanamente sprezzante, scortese e assolutamente egoista" Daily Mail (1925)

"I giovani non sono mai stati esposti a pericoli tanto della perversione quanto dell'arresto come nella nostra terra e giorno, aumentando la vita urbana con le sue tentazioni, le prematurità, le occupazioni sedentarie ... a tutti mancano alcuni dei regulativi che hanno ancora nelle vecchie terre condizioni più conservative. " Granville Stanley Hall (1906)

"La gioventù sbarbata ... non prevede ciò che è utile, sperperando i suoi soldi" Orazio (I secolo A.C.)

"La dolce semplicità e l'ingenuità dell'infanzia, che rende un vero figlio così interessante, sono spariti (come la fioritura della pesca rudemente stroncata) per non tornare mai più. " The Mother's Journal and Family Visitant (1853)