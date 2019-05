Questa zona residenziale ha un orto urbano di quasi 500 metri quadrati: le immagini sono sbalorditive

Se vi dicessimo che nella metropoli di New York, con una vista mozzafiato di fronte all'iconica Statua della Libertà, si trova una'area residenziale moderna, all'avanguardia, innovativa ma allo stesso tempo con un occhio di riguardo alle problematiche green? Sarebbe da non crederci in uno degli agglomerati urbani più vasti del pianeta. Eppure lo spazio residenziale comprende al suo interno una vera e propria "fattoria urbana" di circa 500 metri quadrati!