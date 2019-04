In Italia il primo casello autostradale al mondo che sfrutta il rallentamento dei mezzi per generare energia pulita

Una startup italiana ha inventato un nuovo modo di produrre energia pulita, indipendente dalle fonti fossili. Gli ingegneri della Underground Power srl sono stati i primi a riuscire a convertire in corrente alternata l'energia prodotta da un automezzo in rallentamento. La tecnologia, per sua stessa natura, si presta ad essere installata in prossimità dei caselli autostradali, dove ogni giorno migliaia di mezzi rallentano l'andatura per uscire o entrare dalle strade a scorrimento veloce.

Il progetto è quello di installare la tecnologia nella stazione di Cordignano, sulla A28, che sarà proprio il primo casello autostradale al mondo a vantare di un sistema simile.