Ascoltare musica accelera lo sviluppo cerebrale dei bambini: ecco perché

Sul Journal of Developmental Cognitive Neuroscience è stata da poco pubblicata una ricerca nella quale si è evidenziato che i bambini abituati ad ascoltare musica e a suonarla accrescono le proprie risorse cognitive più precocemente dei bambini che non sono abituati a farlo.

La ricerca ha analizzato lo sviluppo intellettivo di 37 bambini nell'arco di due anni. In particolare, 13 di loro (5 ragazze e 8 ragazzi) hanno seguito corsi di musica per 6 o 7 ore a settimana; 11 bambini (4 ragazze e 7 ragazzi) hanno praticato attività fisica per 6 ore a settimana; mentre i restanti 13 (2 ragazze e 11 ragazzi) non hanno fatto né l'una né l'altra cosa. Tutti i bambini avevano, comunque, una situazione economica simile, provenivano da minoranze etniche (latine o coreane), erano bilingui ed erano iscritti a scuole di lingua inglese.