Sempre più ricerche scientifiche scoprono uno strano legame tra vegetarianesimo e depressione

Uno studio in particolare ha suscitato sorpresa e curiosità, avendo individuato una correlazione tra vegetarianesimo e depressione. In realtà non è l'unico, anzi, la letteratura scientifica è ricca di indagini che sono giunte alla stessa conclusione.

Al crescere della popolazione che sceglie di passare ad una dieta che non preveda carne o che escluda completamente proteine animali, la scienza si è interessata ad indagare in maniera più approfondita la natura di questa scelta.

In uno studio tedesco, che ha preso in esame un campione rappresentativo di 4.116 persone vegetariane, prevalentemente vegetariane e non vegetariane, è stato messo in luce come periodi depressivi avessero caratterizzato più frequentemente la vita di chi non assumeva carne, rispetto a chi ne mangiava regolarmente.

In un altro studio con oggetto 90.000 volontari, i ricercatori francesi hanno osservato gli effetti dell'abbandono di varie tipologie di alimenti. Gli effetti più gravi si sono riscontrati in chi abbandonava i quattro tipi di alimenti di derivazione animale (carne rossa, pollame, pesce e latticini), con un rischio maggiorato di due volte e mezzo di soffrire di depressione

Ancora, uno studio australiano ha studiato la tendenza a sviluppare sintomi depressivi in un campione molto variegato di persone con differenti abitudini alimentari – 330 vegetariani, 330 persone che mangiavano molta carne, 330 persone che mangiavano meno carne, e 330 persone che prediligevano maggiormente frutta e verdura. Particolare attenzione è stata messa nel creare gruppi disomogenei in sesso, età ed estrazione sociale. I risultati hanno riportato che i vegetariani correvano un rischio doppio di soffrire di disturbi mentali, ansia e depressione, rispetto agli altri gruppi