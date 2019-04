Un fisico nucleare italiano brevetta un nuovo macchinario per "bruciare" i tumori in un secondo

Il tumore può essere considerato senza dubbio la malattia del nostro secolo: è davvero difficile trovare oggi una famiglia che non vi abbia avuto a che fare, con epiloghi di solito non positivi. La scienza è alla costante ricerca di nuove tecniche di cura , e grazie ad esse sempre più persone riescono a superare quella fase difficile della vita tornando ad un'esistenza normale.

La tecnica, spiegata in parole semplici, consiste nel "bruciare" la massa tumorale in un secondo con un fascio di elettroni generato tramite un laser, in modo da eliminare il tumore in pochi secondi e senza effetti collaterali. La procedura è stata messa a punto nel centro di ricerca ELI-Beamlines di Dolni Brezany, vicino Praga, e vi ha collaborato lo scienziato barese Gabriele Grittani.

Il macchinario brevettato nel centro sfrutta delle sorgenti di elettroni ultra-energetici, i quali vengono disposti intorno alla massa tumorale irraggiandola da varie angolazioni. L'uso degli elettroni, più veloci e leggeri, permette di limitare molto i danni collaterali ai tessuti del paziente.