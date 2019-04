Questi sono tutti i benefici di vivere con un gatto, confermati dalla scienza

I gatti non corrono da noi appena li chiamiamo e sono sempre restii ad accettare i nostri insegnamenti; sembra quasi che non amino averci attorno. Eppure dimostrano in mille modi il loro affetto. Tutti i possessori di gatti avranno, perciò, sperimentato già i tanti motivi che possono portarci ad amarli e a volerli sempre con noi.

Per chi non avesse la fortuna di possedere un gatto, ecco una lista dei benefici di averne uno in casa: