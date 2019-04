Ecco l'ultima immagine di Marte scattata dal pianeta: è la più dettagliata che abbiamo a disposizione

Le esplorazioni su Marte non suonano più come una novità alle nostre orecchie, ma l'interesse per questo pianeta non è di certo scemato. Il nodo da sciogliere è sapere prima di tutto se potrà, in un futuro non troppo lontano, essere una seconda casa per la specie umana. Per capirlo, i rover e le sonde spaziali internazionali continuano a scandagliare l'atmosfera e il suolo.

Proprio da uno di questi robottini è arrivata quella che si può considerare l'immagine più dettagliata del panorama marziano.