Le scuole in Finlandia hanno ideato un metodo per combattere il bullismo... e sta dando risultati inaspettati

La Finlandia è da sempre il paese a cui guardare, quando si tratta di etica ed educazione, soprattutto dei più piccoli. Anche per ciò che riguarda la scuola, il paese scandinavo si è spesso distinto per i suoi programmi all’avanguardia come, per esempio, il bilinguismo già nelle prime classi.

Proprio per rendere la scuola un ambiente più sicuro, negli ultimi anni la Finlandia ha concentrato le sue forze nella lotta al bullismo, scoprendo un metodo per combattere questo dilagante fenomeno che tutto il mondo sta copiando.