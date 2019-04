I ricercatori sperimentano l'olio di cannabis contro il tumore ai polmoni, e i risultati sono sorprendenti

immagine: SAGE - Open Medical Case Report

Proprio per questo motivo Massimo Nabissi, ricercatore dell’Università di Camerino specializzato nella ricerca di cure alternative ai tumori, ha evidenziato l'assurdità dell'atteggiamento della medicina nei confronti della cannabis: nonostante la mole di studi pre-scientifici – alcuni dei quali fatti dallo stesso Nabissi – che ne confermano l'utilità non solo come palliativo ma anche come possibile cura, il mondo scientifico non si è ancora mosso per dar vita a studi che possano confermare i risultati osservati. Perciò, ha sottolineato il ricercatore italiano, case report come quelli del paziente ottantunenne sono fondamentali per dare ancora un barlume di speranza all'ipotesi che, un giorno, la cannabis possa essere sottoposta a test scientifici che ne attestino l'efficacia.

Noi non possiamo far altro che avere fiducia che presto la medicina accetti la possibilità che il cannabidiolo possa rappresentare un'arma nella lotta al male del secolo e che le prossime generazioni possano trovare un nuovo alleato alla propria longevità.