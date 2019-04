Fu l'unico soldato donna della Prima Guerra Mondiale, ma il mondo l'ha quasi totalmente dimenticata

Non tutti riusciamo ad adattarci alle " etichette " che la cultura e il tempo ci impongono, se questo è difficile al giorno d'oggi provate a immaginarvi quanto lo possa essere stato nei secoli scorsi. Per fortuna esistono persone che sono riuscite a sfidare queste imposizioni della società e che per questo motivo hanno scritto la storia e sono riuscite a cambiare in parte i modi di pensare.

Forse non tutti conosceranno Flora Sandes una donna forte che sfidò le etichette sociali dell'epoca e che venne decorata per i suoi meriti durante la prima guerra mondiale. Fin da piccola dimostrò di essere una bambina molto particolare: coltivava interessi molto diversi rispetto a quelli della altre ragazze, voleva correre, vivere avventure e combattere per il suo paese a fianco degli uomini. Flora era la figlia del parroco della città e anche per questo motivo questo suo spirito e indipendenza causarono più di qualche sopracciglio alzato all'interno della comunità.La voglia di cacciare, sparare e marciare la spinsero a viaggiare in giro per il mondo: Il Cairo, Stati Uniti e Canada furono meta dei suoi viaggi e dove imparò tutto ciò che non ci si aspettava da una donna per l'epoca.