20 potenti sculture che è difficile cancellare dalla propria mente

Tutti quanti possiamo dire con certezza di essere rimasti affascinati da una scultura o da un'opera d'arte almeno una volta nella vita. Il merito è ovviamente degli artisti che riescono a sfruttare il caos delle grandi città e ad armonizzarlo all'interno delle loro creazioni, che fermano le persone per la loro bellezza e per la capacità di far riflettere.

Queste 20 sculture sono proprio la testimonianza dell'unicità e della potenza che possono avere alcune opere d'arte.