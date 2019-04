Trova in mare un comune flacone di detersivo, ma un dettaglio dell'etichetta cattura la sua attenzione

Nonostante nei commenti del post sul social qualcuno sostenga che il flacone non sarebbe potuto rimanere così tanto in acqua senza perdere i suo vecchi colori, eppure il problema tutto sommato rimane: la plastica gettata in mare non si degrada se non dopo decine di anni e non fa altro che distruggere progressivamente l'ecosistema fuori e dentro le nostre acque.

Lo scioccante ritrovamento a Napoli ci riporta immediatamente alle coscienze gli urgenti problemi ambientali che l'inquinamento di plastica sta creando al nostro pianeta Terra. Dobbiamo agire al più presto e con strumenti, ci auguriamo, sempre più efficaci!

Source: