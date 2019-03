Una startup ha trovato il modo di riciclare i chewing gum: ecco come li riutilizza

Mossa dall'enorme impatto economico e ambientale del chewing gum buttato a terra, una startup ha inventato un modo per riciclarli e smaltirli correttamente. Ecco come.

La teniamo in bocca per rinfrescare l'alito, per scaricare lo stress, per farci qualche bolla colorata: la gomma da masticare finisce spesso sotto i nostri denti e... sotto le suole delle scarpe. Purtroppo, la normalità con cui se ne chiede una allo scuotere del pacchetto è pari a quella del gettarla a terra una volta esaurito il suo sapore.

Il chewing gum andrebbe buttato nella frazione indifferenziata dei rifiuti, ma il più delle volte finisce sotto i sedili dei bus, dei banchi o sulla strada, prima che qualcuno lo calpesti.

Le comuni gomme da masticare sono fatte di poliisobutilene, una plastica non pensata per degradarsi velocemente; infatti, rimangono intatte in media per 5 anni prima di intraprendere il processo di biodegradazione. Inoltre, rimuoverle è un'attività molto dispendiosa in termini di tempo e denaro, perché richiede necessariamente l'impiego di prodotti chimici specifici.