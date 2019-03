8 piante che sono dotate di veri e propri superpoteri

Advertisement Siamo abituati ad emozionarci al cinema e in televisione quando un eroe dai poteri straordinari salva gli abitanti di una città da una minaccia incombente; roba da fumetti fatta per farci sognare, eppure anche nella natura esistono delle creature dai poteri insospettabili. Alcune delle piante qui di seguito presenti in alcuni ambienti privilegiati della Terra fanno invidia ai superpoteri di Superman, Spider-Man e di tutti i migliori eroi dei fumetti americani.

Aro Titano

L'aro titano (Amorphophallus titanum) è stato scoperto nelle foreste di Sumatra ed oggi è presente in molti giardini ed orti botanici in tutto il mondo. I suoi fiori possono raggiungere addirittura i 3 metri di altezza, rendendo l'aro titano come una delle piante più alte presenti in natura. Il suo super potere? Emette un odore nauseante e può far ammalare chi gli sta vicino!

Hura Crepitans

L'Hura crepitans (o albero dei delfini) è originario delle regioni del Nord e del Sud America. Il tronco presenta degli aculei usati dalla pianta per auto difesa mentre i suoi frutti hanno la forma che ricorda quella di piccole zucche. Il super potere dell'hura? I fiori espellono i propri frutti con una vera e propria esplosione che può spedire i semi anche a 14 metri di distanza!

Raflessia

La Raflessia (Raflessia arnoldii) ha la sua origine specifica nelle foreste dell'Indonesia, ma può ad oggi essere rintracciata in molti giardini botanici in tutto il mondo. La scienza botanica afferma che la raflessia è la pianta più grande del mondo con il suo diametro di circa un metro. La sua caratteristica maggiore è che è un parassita e non ha radici o foglie proprie. Il suo super potere? Emana uno sgradevole odore simile a quello di carne andata a male e cresce sulle radici delle piante ospiti.

Sensitiva

La Sensitiva (mimosa pudica) ha origine nelle regioni del Centro e del Sud America, ma può essere trovata anche in altre regioni calde del pianeta. Chiunque abbia toccato la sensitiva sa che prende questo nome per una ragione specifica. Il suo straordinario super potere? Al tocco le foglie si piegano e si chiudono per poi riaprirsi qualche minuto dopo!

Acacia Drepanolobium

La acacia drepanolobium (Vachellia drepanolobium) , nativa del continente africano, ha il sorprendente super potere di emettere un fischio per allontanare gli animali nelle vicinanze. L'emissione del suono proviene dalle basi bulbose delle sue spine; tali bulbi però mantengono un rapporto amichevole con le formiche; queste ultime infatti creano dei fori all'interno dei bulbi vuoti per usarli come nuove case!

Victoria amazonica

La Victoria (Victoria amazonica) è una pianta che nasce nelle zone appartenenti alla Bolivia ma può essere rintracciata in altri giardini botanici attorno al mondo. Il suo potere speciale permette alla pianta di aprire le proprie foglie circolari, del diametro impressionante di circa 250 centimetri, di galleggiare e di trasportare notevoli pesi sulla sua superficie!

Nepente

La Nepente (Nepenthes) è un pianta che nasce e cresce nelle zone del Madgascar, Australia e Asia del sud-est. Il potere speciale della pianta è impressionante: grazie alle foglie dalla forma di brocca la nepente catture le proprie prede , nella maggior parte insetti, e le immerge in un liquido che le affoga, permettendo alla pianta di digerirle con estrema facilità!

Eucalipto

L'eucalipto (Eucalyptus) è una pianta robusta che ha origine in Australia ma è frequentemente piantata in molte zone degli Stati Uniti. La sua peculiarità risiede nella capacità della pianta di resistere al fuoco grazie alle foglie capaci di produrre una enorme quantità di combustibile , ma non finisce qui. L'eucalipto resiste all'attacco del fuoco, e quest'ultimo scatena nel tronco della pianta la produzione di nuovi semi che andranno poi a fertilizzare il suolo sottostante. Poteri incredibili che non provengono dal fantasioso mondo dei fumetti ma che sono uno straordinario dono di Madre Natura da lasciare a bocca aperta!