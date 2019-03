La storia del piccolo David Vetter, il bambino vissuto 12 anni in una bolla, che scioccò il mondo

Ansia per il futuro, la fine di una relazione, una perdita in famiglia; la vita ci pone da sempre di fronte a eventi e situazioni dure e difficili da affrontare, eppure una delle peggiori è quella di perdere il proprio figlio in tenera età a causa di una malattia incurabile.

La storia della famiglia Vetter e del figlioletto David è breve ma dura, proprio come è stata la vita del bambino affetto da una rarissima malattia autoimmune che lo ha costretto a vivere in una bolla di plastica per tutta la sua esistenza.