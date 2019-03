Le donne che hanno un compagno attraente sviluppano più facilmente disordini alimentari, afferma uno studio

Avete un compagno o un marito particolarmente attraente? La scienza dice che potreste soffrire con alta probabilità di disturbi alimentari a causa di problemi di autostima. A rivelare lo scioccante studio è la rivista Body Image , riferita ad alcuni campioni di ricerca basati sulle storie relazionali di coppie eterosessuali in cui il partner maschile è delineato come più attraente della sua controparte femminile. Ecco i dettagli della ricerca.

Il team di ricercatori del Florida State University ha studiati i casi di ben 113 coppie di sposi da meno di quattro mesi e e inferiori ai trent'anni di età; per ogni coppia sono state poste domande relative alle loro motivazioni per assumere una dieta sana, dopodiché i ricercatori hanno scattato delle fotografie del corpo intero classificandole con una scala da 1 a 10 (il punteggio più basso corrispondeva all'attrazione facciale, il più alto all'attrazione fisica).

Nei questionari infine compilati da entrambi i partner delle coppie studiate i ricercatori della Florida State University il risultato generale comprova che, nelle coppie con partner maschili classificati più attraenti sia nell'aspetto facciale che fisico, sono le controparti femminili ad avere conseguenze negative, specialmente per quelle donne che non hanno ottenuto punteggi alti nella scala di classificazione adottata dal team di ricerca.

Il punto di approdo dello studio scientifico sottolinea infine la necessità in tali casistiche di intraprendere degli approcci psicologici che investano la coppia e le loro modalità di relazione e rapporto reciproco, in modo da rafforzare valori e potenzialità qualitative sia del partner maschile che di quello femminile nella vita in due.