Per la prima volta gli scienziati riescono a trasformare l'anidride carbonica in carbone

I ricercatori del Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) hanno elaborato un metodo per convertire il biossido di carbonio (CO₂) in particelle solide di carbonio. L’idea non è del tutto nuova: già in passato erano stati messi a punto dei metodi per rimuovere l’aria inquinata. I metodi precedenti consistevano nel comprimere l’anidride carbonica trasformandola in un liquido da immettere successivamente nel suolo.

Questa metodologia si è rivelata insoddisfacente per due ragioni: in primo luogo il processo aveva bisogno di una quantità di calore davvero esorbitante, e questo lo rendeva economicamente dispendioso; secondariamente, la CO₂ trasformata in liquido e iniettata nel suolo tendeva a fuoriuscire dal sito di stoccaggio a cui era stata destinata.

Il nuovo approccio è economicamente più sostenibile e permette davvero di eliminare l’inquinamento. Il team di ricerca, ha usato una lega liquida fatta di gallio, indio, stagno e cerio. Il metallo liquido è stato introdotto in un tubo di vetro che era attraversato da un cavo. Successivamente è stata aggiunta dell’acqua all'interno del tubo. La CO₂ pura è stata introdotta nel contenitore di vetro mentre una scarica elettrica veniva inviata lungo il cavo. I ricercatori hanno assistito, così, alla formazione di scaglie di carbonio sulla superficie della lega.

La lega metallica utilizzata nell’esperimento ha permesso, da un lato, di estrarre facilmente i cristalli di carbonio formatisi durante il processo e, dall’altro, di utilizzare una quantità di calore inferiore al metodo precedente, rendendo il processo molto meno costoso.