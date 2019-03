In mancanza di sonno il cervello inizia letteralmente a "mangiarsi" da solo, rivela uno studio

È stato infatti evidenziato come il cervello in mancanza di sonno possa iniziare letteralmente a " mangiarsi " da solo, comportando tutta una serie di problemi al livello neurologico.

Non è mai stato un segreto di come le ore di sonno siano una componente importantissima nella giornata di una persona. Spesso abbiamo sentito parlare dei problemi che può comportare dormire poco , questa volta però un gruppo di ricercatori è riuscito a evidenziare una condizione neurologica veramente preoccupante .

Dormire non serve soltanto per ricaricare le energie, durante il giorno infatti accumuliamo attività neurale in eccesso che si può smaltire soltanto con il sonno. È stato scientificamente provato che un sonno povero in termini di ore, alla lunga potrebbe indurre il cervello a perdere una quantità significativa di neuroni e connessioni sinaptiche. A tal proposito un gruppo di ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche ha cercato di analizzare la risposta del cervello di mammiferi con cattive abitudini del sonno.

Mentre dormiamo i neuroni nel nostro cervello vengono "rinfrescati" da due tipi di cellule gliali. Le cellule microgliali sono le responsabili della pulizia e la rimozione di tutte quelle cellule vecchie e ormai inutili in un processo chiamato fagocitosi. Il lavoro degli astrociti (altre cellule della glia) è invece rimuovere tutte quelle connessioni ormai non più necessarie in modo da "rinfrescare" il nostro cervello.