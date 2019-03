Questa è la classifica delle nazioni con la popolazione più sana al mondo, e non mancano le sorprese

Se non state pensando semplicemente alle vostre vacanze estive ma alla meta ideale per dare una nuova svolta alla vostra vita, il consiglio è uno solo: andate in Spagna. La Spagna, si sa, è una delle mete più ambite per le vacanze: è ricca di luoghi di interesse, ha spiagge bellissime e i suoi musei sono famosi in tutto il mondo. Ma il paese di Cervantes e Picasso ha ben altro da offrire: una vita sana e duratura .

Secondo uno studio condotto sui documenti dell’ONO – in particolare le analisi della Banca Mondiale e delll’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – è stata stilata una classifica dei 169 paesi con l’aspettativa di vita più alta. I risultati hanno mostrato che, rispetto al 2018, la Spagna ha scalato la classifica posizionandosi dal senso al primo posto, scalzando l’Italia, che è scesa al secondo posto. Poco distanti Islanda, Giappone e Svizzera. Tra gli ultimi posti figurano, invece, Yemen, Afghanistan e Haiti.

I dati evinti dalla classifica confermano la teoria di Amartya Sen secondo cui il miglioramento della vita non passa solo attraverso lo sviluppo economico: difatti la Spagna non rientra tra le nazioni più ricche del mondo e, d’altro canto, gli Stati Uniti – un paese in cui il reddito pro capite è tra i più alti – non figura che al 35° posto, parecchio indietro rispetto ad altri paesi, con ad esempio Cuba, in cui il reddito per persona è nettamente inferiore.