Un fotografo è entrato nei palazzi rinascimentali italiani abbandonati e ha ritratto tutta la loro bellezza

Il fotografo francese Thomas Jorion è famoso in tutto il mondo per i suoi scatti all'interno dei luoghi abbandonati in tutto il mondo. Precedentemente conosciuto per la serie di mostre fotografiche "Vestige d'Empires", dedicata a tutti gli edifici elle ex colonie francesi ancora in piedi ma ormai abbandonati, l'ultima fatica del fotografo è dedicata ai palazzi rinascimentali italiani ormai in stato di abbandono.