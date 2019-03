Dopo più di 100 anni, sulle Galapagos è riapparsa una tartaruga gigante considerata estinta

Di questi tempi siamo sempre più abituati a ricevere notizie allarmanti sull'ambiente, e su come flora e fauna siano sempre più minacciate dall'azione dell'uomo. Sarà anche per questo che, quando finalmente arriva una buona notizia , è accolta con grande entusiasmo e speranza.

"Si pensava che le tartarughe fossero estinte su Fernandina da più di un secolo, quindi questa scoperta è davvero monumentale", affermano estasiati i ricercatori. La tartaruga è stata portata in un centro specializzato nell'isola di Santa Cruz, per essere sottoposta a visita veterinaria, in modo da svelarne altri dettagli, in particolare l'età. "Ora aspettiamo la conferma dell’origine genetica di questa femmina. È anziana, ma è viva" commentano gli scienziati.