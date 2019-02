Questa scrivania con un letto è tutto ciò di cui hai bisogno per essere più produttivo a lavoro

La vita lavorativa alla scrivania è fatta di alta e bassi: periodi in cui la produttività è al massimo, altri in cui la propria postazione assomiglia molto di più ad una prigione. La buona notizia è che potrebbe essere tutta una questione di stanchezza : i lavori sedentari o al PC conciliano il sonno quando già ce n'è abbastanza.

Rispetto al passato, sono molte le aziende che hanno abbracciato la politica del riposino , riscontrando un aumento della produttività quando i dipendenti sono riposati e rilassati. In questo contesto si inserisce l'idea di Nancy Leivaditou, una designer greca, che durante un periodo di lavoro a New York ha trovato difficoltà a rimanere concentrata durante il lavoro.

Anche la scienza è d'accordo con l'utilità del sonnellino, soprattutto in ambito lavorativo. Moltissime persone, infatti, sono portate a considerare la giornata divisa in due, dove di mezzo c'è un momento di relax: rinunciare a questa suddivisione può portare conseguenze sia sulla salute che sul rendimento a lavoro.

In alcune culture il riposino è qualcosa di sacro: si prenda per esempio il Giappone , in cui anche a lavoro è concesso schiacciare un pisolino rigenerante, o i paesi del Sud America, dove la siesta è imperante nelle prime ore del pomeriggio.

Sfruttando la sua creatività, ha deciso di fare qualcosa per il suo problema, che è anche quello di tante altre persone: una scrivania-letto. La sua idea non è nient'altro che un piano di lavoro, al di sotto del quale c'è una superficie su cui si può sistemare un materassino: su uno dei due lati più corti c'è la possibilità di fissare una TV, mentre sull'altro un pannello reclinabile per reggere la testa e il cuscino.

Bastano pochi minuti di sonno per riprendere il lavoro dove lo si era lasciato, con una marcia decisamente in più: il sonnellino rinforza il nostro sistema immunitario e inverte i danni della mancanza di sonno notturno. In poche parole migliora il nostro stato mentale e fisico, regalandoci più forze per affrontare ciò che rimane della giornata.

La designer, però, sente di dare due consigli: il primo, assicurarsi che il proprio datore di lavoro sia d'accordo, e secondo, impostare una sveglia di pochi minuti, per non rischiare di dormire le 8 ore raccomandate sul posto di lavoro!