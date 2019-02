Nasce in Argentina il primo "villaggio solare", una comunità interamente alimentata da un impianto fotovoltaico

In Argentina, nella provincia di Jujuy, è stato messo a punto un progetto che costituisce una pietra miliare nella conversione energetica dalle risorse fossili a quelle rinnovabili. Grazie ad una collaborazione tra l'amministrazione regionale e le società Qmax Argentina, EJESA, EJSEDSA e la compagnia specializzata in batterie VZH, è nato a gennaio del 2019 il primo impianto fotovoltaico autonomo che fornirà energia per l'intera comunità di Olaroz Chico; quest'ultimo diventerà quindi il primo villaggio solare del paese.