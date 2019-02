Il Giardino dei Tarocchi, il meraviglioso parco toscano in equilibrio tra arte e mistero

Nel centro Italia, precisamente in Toscana, si trova uno dei luoghi più magici e particolari che si possano visitare nel Bel Paese. È il Giardino dei Tarocchi , un parco che prende ispirazione dal Park Güell di Barcellona e dal Parco dei Mostri di Bomarzo . Finita di costruire negli anni '90, questa opera d'arte a cielo aperto attira migliaia di visitatori, che rimangono affascinati dalle imponenti sculture e dall' alone di mistero ed esoterismo che avvolge tutto quanto il parco...

In provincia di Grosseto, precisamente a Garavicchio, nei pressi di Pescia Fiorentina, si trova un parco artistico veramente unico nel suo genere. Si chiama " Il Giardino dei Tarocchi " ed è stato realizzato dall'artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle . Si tratta di un giardino delle meraviglie con statue alte fino a 15 metri che raffigurano il sogno magico e spirituale della vita dell'artista.

Numerosi artisti e personaggi di spicco hanno affiancato la scultrice, regista e pittrice in questa opera visionaria, per la quale ha impiegato ben 17 anni di duro lavoro tra il 1979 e il 1996. Il parco si estende per circa 200 ettari ed è "abitato" da 22 statue che rappresentano i principali Arcani dei tarocchi che appunto danno il nome a questo spazio.