Gli altri ci apprezzano più di quanto crediamo, lo dice la scienza

È un aspetto comune ad una grande varietà di persone, timide e non: dopo una conversazione con qualcuno, ce ne andiamo sempre con il sentore di aver fatto una pessima impressione, rimuginando sul fatto che avremmo potuto non parlare di questo o di quell'altro, e che sarà solo per colpa nostra se quella persona non si farà più viva o se avrà una cattiva idea di noi.

Quanto c'è di vero in questi pensieri molto frequenti? Secondo gli psicologi ben poco, a causa dell'"effetto riflettore".