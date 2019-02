La scienza spiega perché alcune persone prendono spesso il raffreddore e altre no

Il raffreddore a volte può essere ben più fastidioso di una semplice influenza; soprattutto quando tende a ripresentarsi di frequente. Lo sanno bene coloro che sembrano attirarlo come fossero delle calamite, finendo per trascorrere l'inverno a soffiarsi il naso, starnutire e tossire.

Tra scorte di vitamina C e zenzero, i metodi per prevenirlo si moltiplicano, senza però risultare sempre efficaci; probabilmente perché, in alcuni casi, la migliore prevenzione è abbandonare qualche vizio. Almeno così sostiene uno studio che mette in relazione stress e raffreddore.