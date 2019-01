Una donna trasforma una quercia secolare malata in una piccola biblioteca dall'aspetto magico

Nonostante viviamo in un mondo altamente connesso in cui le tecnologie digitali la fanno nettamente da padrone, i libri sono riusciti a conservare il loro fascino. L'organizzazione no-profit Little Free Library ha proprio l'obiettivo di mantenere intatto questo rapporto con la carta stampata in particolar modo con le nuove generazioni. In oltre 88 paesi si sono diffuse circa 75.000 piccole biblioteche totalmente gratuite, dove chiunque può prendere in prestito o lasciare un libro. Una tra le ultime librerie che ha aderito a questo progetto si trova a Coeur d'Alene, USA, e sembra essere avvolta dalla magia...