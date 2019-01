15 buone notizie che sono accadute nel 2018 e che probabilmente ti sei perso

Come accade ogni volta che finisce l'anno, ci ritroviamo a pesare quelli che sono stati i giorni appena trascorsi: non è poi così difficile che ad emergere siano più gli eventi spiacevoli che non quelli positivi, soprattutto quando si ragiona in termini "mondiali". Per cosa ricorderemo il 2018? Per i cambiamenti climatici? Per le tante volte che abbiamo rischiato di veder scoppiare una nuova guerra nucleare? Per le crisi migratorie? Forse anche per questo, ma c'è qualcos'altro di molto bello che è accaduto nel 2018 e che probabilmente vi è sfuggito.