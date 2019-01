Un'artista giapponese intaglia un polpo da un singolo pezzo di carta, e il risultato sfida le leggi della scienza

Come chiarisce il nome – per chi si intende di giapponese – kiru = tagliare e kami = carta, si tratta di un'antica tecnica orientale di intaglio e piegatura della carta, che permette di ottenere figure diverse partendo da un unico foglio.

A prima vista il polpo di Fukuda sembra un semplice, per quanto bello, disegno; in realtà è stato ottenuto ritagliando e piegando un foglio di carta bianca A2.

Il polpo è perfetto in ogni sua parte, ed i tentacoli sono talmente rifiniti da sembrare, nel dettaglio, una texture elegante; non a caso per realizzare il polpo Fukuda ha impiegato ben due mesi.