Un terzo delle automobili vendute in Norvegia nel 2018 era ad energia elettrica

Il suo risultato rappresenta un primato al livello mondiale: l'Islanda arriva solo seconda con un "misero" 12%, mentre Cina e Stati Uniti hanno venduto rispettivamente il 2,2% e l'1,2% di auto elettriche. Solo l'anno precedente la vendita norvegese si era fermata al 21%, e ciò dimostra come in un solo anno le politiche "aggressive" di un governo possano avere un impatto sostanziale sulle abitudini dei consumatori.

La sfida principale che la Norvegia – che ricordiamo vorrebbe eliminare tutte le auto a combustione interna entro il 2015 – deve affrontare, è il problema del caricamento. La possibilità di ricaricare la batteria a casa è limitata a coloro che dispongono di un garage, condizione non diffusissima. Per ovviare a questo "dettaglio", il governo sta già offrendo ingenti sgravi fiscali per chi decide di abbracciare la tecnologia elettrica, in aggiunta a postazioni di caricamento gratis e sempre più diffuse. Tutte misure che, stando all'andamento delle vendite, sembrano avere i loro effetti.